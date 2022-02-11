Платежки за тепло уменьшатся на 50%: как будет работать программа термомодернизации

Українці, які модернізують своє житло за програмою Енергетична незалежність, вже наступного опалювального сезону зможуть заощадити на від 30% до 50%, розповіла на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові перший віцепрем`єрміністр, міністерка економіки Юлія Свириденко.

– Наступного опалювального сезону українці сплачуватимуть за опалення в своїх модернізованих квартирах в середньому від 30% до 50% менше. Заощаджені кошті можна витрачати для себе, на товари і послуги. Таким чином стимулюємо попит, – пояснила вона.

Свириденко каже, що у 2022 році майже 700 тис. родин, а це 1,5 млн українців, долучаться до президентської програми з термомодернізації Енергетична незалежність.

Президент Володомир Зеленський сьогодні ініціював масштабну програму з термомедернізації Енергетична незалежність, яка охопить близько 5 тис. житлових будинків по всій Україні.

За словами глави держави, реалізація програми за опалювальний сезон 2022-2023 років дозволить зекономити до 8 млрд грн.