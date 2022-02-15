Кабинет министров Украины утвердил план мер по празднованию Дня единения 16 февраля. В частности, они предполагают повышение выплат военным и создание информационной платформы UAразом.

Это предусмотрено указом президента Украины №53/2022 О неотложных мерах по консолидации украинского общества от 14 февраля 2022 года. Согласно документу, 16 февраля объявили Днем единения.

— День единения должен консолидировать украинцев перед угрозой и информационного давления. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий. Мы ожидаем такой же консолидации от общества, ведь само единение – несгибаемая сила Украины, — подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль.

По данным Правительственного портала, в плане утвердили повышенные на 30% выплаты военнослужащим Вооруженных Сил с 1 марта 2022 года.

До 20% с начала 2022 года возрастет денежное обеспечение военных Государственной пограничной службы и Национальной гвардии (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля).

План мероприятий также предусматривает создание единой информационной платформы UAразом для обеспечения ежедневного информирования украинцев о возможных угрозах, проведении встречи дипломатических работников и украинских общин в загранучреждениях Украины.