Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення Дня єднання 16 лютого. Зокрема, вони передбачають підвищення виплат військовим та створення інформаційної платформи UAразом.

Це передбачено указом президента України №53/2022 Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства від 14 лютого 2022 року. Згідно з документом, 16 лютого оголосили Днем єднання.

– День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів. Ми очікуємо такої ж консолідації від суспільства, адже саме єднання — незламна сила України, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За даними Урядового порталу, у плані затвердили підвищені на 30% виплати військовослужбовцям Збройних Сил з 1 березня 2022 року.

До 20% від початку 2022 року зросте грошове забезпечення військових Державної прикордонної служби та Національної гвардії (з урахуванням вже ухваленого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого).

План заходів також передбачає створення єдиної інформаційної платформи UAразом для забезпечення щоденного інформування українців про ймовірні загрози, проведення зустрічі дипломатичних працівників та українських громад у закордонних установах України.