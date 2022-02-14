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Факты / Украина / Политика

Зеленский призвал всех госслужащих вернуться в Украину в течение суток

Юля Захарченко редактор ленты
Зеленский призвал всех госслужащих вернуться в Украину в течение суток

Президент Владимир Зеленский призвал всех государственных служащих, уехавших или планирующих уехать из Украины, вернуться на территорию страны в течение 24 часов.

— Теперь хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в этот самый ответственный момент. Ваша сила – не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние, — сказал Зеленский.

Зеленский назвал это настоящим тестом на гражданина Украины, и попросил пройти его достойно.

– Пусть все поймут, для кого Украина – действительно родина, а для кого – просто площадка для денег. Народ Украины доверил вам не только руководить государством, но и защищать его — это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом, — отметил глава страны.

Зеленский призвал госслужащих вернуться в страну в течение 24 часов и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом.

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Фото: Офис президента

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