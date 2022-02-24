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Факты / Украина / Общество

Украина закрыла воздушное пространство

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Крыло самолета

Украина закрыла воздушное пространство из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации.

— ОГВД Украины — согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры закрытие воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства, — говорится в заявлении Украеродвижения.

Предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается.

В Украеродвижении отметили, что об изменениях использования воздушного пространства Украины будут сообщать дополнительно.

Также авиакомпания Wizz Air прекращает полеты в Украину.

Ранее мы сообщали, что все поезда в и из Киева, а также поезда западного направления курсируют по графику. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Поезда восточного направления также продолжают курсировать на безопасной скорости.

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Фото: Unsplash

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