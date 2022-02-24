Все поезда в и из Киева, а также поезда западного направления курсируют по графику.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

– Укрзализныця сообщает, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику, — отмечается в сообщении.

Что касается поездов восточного направления, они также продолжают курсировать на безопасной скорости.

В то же время в УЗ предупредили о возможных замедлениях поездов и остановках из соображений безопасности. Это может происходить у станций, оборудованных укрытиями.

– Это касается направления Мариуполя через Днепр, – уточнили в УЗ.

Как известно, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала это решение и проголосовала за введение военного положения в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.