Україна закрила повітряний простір через високий ризик авіаційної безпеки для цивільної авіації.

– ОГВС України – згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України вжили термінових заходів закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору, – йдеться у заяві Украероруху.

Надання послуг обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України зупиняється.

В Украероруху зазначили, що про зміни використання повітряного простору України повідомлятимуть додатково.

Також авіакомпанія Wizz Air припиняє польоти в Україну.

Раніше ми повідомляли, що всі потяги до та з Києва, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Потяги східного напрямку також продовжують курсувати на безпечній швидкості.