Российские оккупанты оставляют на дорогах Украины специальные ночные метки. Вражеская армия, которая сегодня вторглась в Украину, при помощи специальных значков хочет облегчить себе наступление ночью.
Об этом на своем Телеграмм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
— Если увидите такие знаки, зарисуйте их или засыпьте землей, — написал Геращенко.
Также он посоветовал задерживать на месте тех, кто снимает передвижение колонн украинской военной техники, или сообщать о них по номеру 102.
Напомним, что из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.
Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.
Источник: Антон Геращенко