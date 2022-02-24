Российские оккупанты оставляют на дорогах Украины специальные ночные метки. Вражеская армия, которая сегодня вторглась в Украину, при помощи специальных значков хочет облегчить себе наступление ночью.

Зарисуйте или засыпьте землей: оккупанты оставляют на украинских дорогах ночные метки / 3 фотографии

Об этом на своем Телеграмм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Если увидите такие знаки, зарисуйте их или засыпьте землей, — написал Геращенко.

Также он посоветовал задерживать на месте тех, кто снимает передвижение колонн украинской военной техники, или сообщать о них по номеру 102.

Напомним, что из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Источник: Антон Геращенко