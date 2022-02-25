Українська кіберполіція створила спеціальний бот, за допомогою якого можна повідомляти про виявлені мітки, які російські окупанти залишають на дорогах України.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України.

Тепер можна сфотографувати ці мітки, й точки, де їх зафіксовано, потраплять до єдиної бази на Google Maps.

Як пояснили в Нацполіції, потрібно зробити фото через бот та додати геомітку.

Крім того, до бота можна буде передавати дані щодо переміщення ворога, його техніки та цілевказників.

У поліції закликали громадян звертати увагу на підозрілі предмети на вулицях, які можуть бути сигналами для ворога або нести потенційну небезпеку. Про підозрілі знахідки слід ставити до відома правоохоронців.

– Слід звертати увагу на появу сигнальних стрічок, розміток, позначок та інших міток на дорогах чи будівлях нашої землі. Їх також знищувати: засипати, замальовувати чи у будь-який інший спосіб зробити невидимими, – наголосили в поліції.

Не варто також чіпати підозрілі пакунки, ящики, сумки та валізи, якщо такі ви помітили на вулицях. За можливості потрібно обмежити доступ до таких знахідок та повідомити про них рятувальникам та поліцейським.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти залишають на дорогах України спеціальні нічні мітки. Таким чином ворог за допомогою спеціальних значків хоче полегшити собі наступ вночі.

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