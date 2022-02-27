Министерство внутренних дел Украины запустило сайт РФ200 Ищи своих.

Это сделано для упрощенного поиска родственниками и близкими мертвых или пленных русских оккупантов.

На сайте размещают фото, видео и документы пленных и мертвых российских военных. Так родственники смогут их найти.

В МВД говорят, что российские власти перед отправкой солдат на войну забрали у них телефоны, поэтому пленные не могут связаться с родными.

— Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа, здесь вы сможете получить информацию об их судьбе. К сожалению, очень много убитых трудно узнать. Мы сознательно выкладываем эти фото и видео, возможно, вы узнаете кого-то по косвенным признакам. Информация постоянно обновляется, пишут на сайте.

Накануне в Офисе президента подтвердили ликвидирование украинскими военными подразделения чеченских силовиков во главе с командиром Магомедом Тушаевым.

Командира 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни вместе с колонной спецназа украинские бойцы разгромили под Гостомелем в 40 км от Киева.