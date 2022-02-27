Міністерство внутрішніх справ України запустило сайт РФ200 Ищи своих.

Це зроблено для спрощеного пошуку родичами та близькими мертвих або полонених російських окупантів.

На сайті розміщують, фото, відео та документи полонених та мертвих російських військових. Так їхні родичі зможуть їх знайти.

У МВС кажуть, що російська влада перед відправкою солдатів на війну забрала у них телефони — тож полонені не можуть зв’язатися з рідними.

— Якщо ваші родичі чи знайомі перебувають в Україні та беруть участь у війні проти нашого народу — тут ви зможете отримати інформацію про їхню долю. На жаль, дуже багато вбитих важко впізнати. Ми свідомо викладаємо ці фото та відео, можливо ви пізнаєте когось за непрямими ознаками. Інформація постійно оновлюється, — пишуть на сайті.

Напередодні в Офісі президента підтвердили про ліквідування українськими військовими підрозділу чеченських силовиків на чолі з командиром Магомедом Тушаєвим.

Командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні разом із колоною спецназу українські бійці розгромили під Гостомелем, що за 40 км від Києва.