Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

МВС запустило сайт для росіян для пошуку вбитих та полонених окупантів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
полонені російські окупанти

Міністерство внутрішніх справ України запустило сайт РФ200 Ищи своих.

Це зроблено для спрощеного пошуку родичами та близькими мертвих або полонених російських окупантів.

На сайті розміщують, фото, відео та документи полонених та мертвих російських військових. Так їхні родичі зможуть їх знайти.

У МВС кажуть, що російська влада перед відправкою солдатів на війну забрала у них телефони — тож полонені не можуть зв’язатися з рідними.

— Якщо ваші родичі чи знайомі перебувають в Україні та беруть участь у війні проти нашого народу — тут ви зможете отримати інформацію про їхню долю.

На жаль, дуже багато вбитих важко впізнати. Ми свідомо викладаємо ці фото та відео, можливо ви пізнаєте когось за непрямими ознаками. Інформація постійно оновлюється, — пишуть на сайті.

Напередодні в Офісі президента підтвердили про ліквідування українськими військовими підрозділу чеченських силовиків на чолі з командиром Магомедом Тушаєвим.

Командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні разом із колоною спецназу українські бійці розгромили під Гостомелем, що за 40 км від Києва.

Читайте
Бо купа 200-их, а техніка – розбита: СБУ оприлюднила розмову російських окупантів

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка