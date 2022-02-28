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Факты / Украина / Общество

Наклейки, рисунки или скотч. Как распознать метки мародеров

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
крадій, злочинець

Во время военных действий граждане вынуждены находиться в убежищах, покидая свои дома. Для воров и мародеров это шанс поживиться.

Именно поэтому важно после возвращения в квартиры и дома тщательно проверять состояние дверей, окон, если помещение на первом этаже, наличие меток, наклейок, вкладок.

Какие метки могут оставлять мародеры:

  1. Разнообразные наклейки.
  2. Скотч.
  3. Бумажные или тканевые вкладыши.
  4. Рисунки или метки – краской, карандашом, ручкой.
  5. Возле окна могут лежать разнообразные предметы.
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Именно поэтому следует быть внимательным, осматривать тщательно территорию и убирать все вещи, зарисовывать рисунки, которых раньше не было или которые просто вызывают у вас подозрение.

Важно подумать и о соседях и по возможности проверить и их двери.

Если мародер осматривал вашу квартиру в момент, когда вы были дома и заметили это, не бойтесь дать о себе знать. Сообщите ему, что вы видите его, и пригрозите вызовом полиции.

В то же время осторожными нужно быть не только с мародерами, но и с вражескими диверсантами. О подозрительных людях следует сообщать в полицию.

Фото: Pixabay

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