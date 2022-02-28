Во время военных действий граждане вынуждены находиться в убежищах, покидая свои дома. Для воров и мародеров это шанс поживиться.

Именно поэтому важно после возвращения в квартиры и дома тщательно проверять состояние дверей, окон, если помещение на первом этаже, наличие меток, наклейок, вкладок.

Какие метки могут оставлять мародеры:

Разнообразные наклейки. Скотч. Бумажные или тканевые вкладыши. Рисунки или метки – краской, карандашом, ручкой. Возле окна могут лежать разнообразные предметы.

Именно поэтому следует быть внимательным, осматривать тщательно территорию и убирать все вещи, зарисовывать рисунки, которых раньше не было или которые просто вызывают у вас подозрение.

Важно подумать и о соседях и по возможности проверить и их двери.

Если мародер осматривал вашу квартиру в момент, когда вы были дома и заметили это, не бойтесь дать о себе знать. Сообщите ему, что вы видите его, и пригрозите вызовом полиции.

В то же время осторожными нужно быть не только с мародерами, но и с вражескими диверсантами. О подозрительных людях следует сообщать в полицию.