Во время военных действий граждане вынуждены находиться в убежищах, покидая свои дома. Для воров и мародеров это шанс поживиться.
Именно поэтому важно после возвращения в квартиры и дома тщательно проверять состояние дверей, окон, если помещение на первом этаже, наличие меток, наклейок, вкладок.
Какие метки могут оставлять мародеры:
- Разнообразные наклейки.
- Скотч.
- Бумажные или тканевые вкладыши.
- Рисунки или метки – краской, карандашом, ручкой.
- Возле окна могут лежать разнообразные предметы.
Именно поэтому следует быть внимательным, осматривать тщательно территорию и убирать все вещи, зарисовывать рисунки, которых раньше не было или которые просто вызывают у вас подозрение.
Важно подумать и о соседях и по возможности проверить и их двери.
Если мародер осматривал вашу квартиру в момент, когда вы были дома и заметили это, не бойтесь дать о себе знать. Сообщите ему, что вы видите его, и пригрозите вызовом полиции.
В то же время осторожными нужно быть не только с мародерами, но и с вражескими диверсантами. О подозрительных людях следует сообщать в полицию.