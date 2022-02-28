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Факти / Україна / Суспільство

Наліпки, малюнки чи скотч. Як розпізнати мітки мародерів

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
крадій, злочинець

Під час воєнних дій громадяни вимушені перебувати у сховищах, полишаючи свої домівки. Для злодіїв та мародерів це шанс наживитися.

Саме тому важливо під час повернення до квартир та будинків ретельно перевіряти стан дверей, вікон, якщо помешкання на першому поверсі, на наявність міток, наліпок, вкладок.

Які позначки можуть лишати мародери:

  1. Різноманітні наліпки.
  2. Скотч.
  3. Паперові чи тканинні вкладки.
  4. Малюнки чи мітки – фарбою, олівцем, ручкою.
  5. Біля вікна можуть лежати різноманітні предмети.
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Саме тому варто бути уважним, оглядати пильно територію та прибирати усі речі, замальовувати малюнки, який раніше не було чи які просто викликають у вас підозру.

Важливо подумати й про сусідів та за можливості перевірити і їхні двері.

Якщо мародер оглядав вашу квартиру в момент, коли ви були вдома та помітили це, не бійтеся дати про себе знати. Повідомте йому, що ви його бачите й пригрозіть викликом поліції.

Водночас обережними треба бути не лише з мародерами, але й з ворожими диверсантами. Про підозрілих людей варто повідомляти до поліції.

Фото: Pixabay

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