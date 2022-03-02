В Сумской области в городе Тростянец враг совершил наступление тремя колоннами с разных сторон.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, ссылаясь на информация от председателя Тростянецкой общины Юрия Бовы.

Оккупанты снесли танком ворота в Круглый Двор и разбили картинную галерею. Почти все линии электропередач повреждены, разбиты все дороги.

— Русские ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии, — сообщает Дмитрий Живицкий.

Он также сообщил, что городские власти работают, обеспечивая людей едой. В городе также работает тероборона, которая уничтожает вражескую технику.

Напоминаем, что ранее на территории Сумщины зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей.

Территориальная оборона области имеет плохое снаряжение, но защищает более миллиона жителей.

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Фото: Дмитро Живицький