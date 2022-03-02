В Сумській області в місті Тростянець ворог здійснив наступ трьома колонами з різних сторін.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, посилаючись на інформація від голови Тростянецької громади Юрія Бови.

Окупанти знесли танком ворота у Круглий Двір та розбили картинну галерею. Майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.

– Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії, – повідомляє Дмитро Живицький.

Він також повідомив, що міська влада працює, забезпечуючи людей їжею. У місті також працює тероборона, яка знищує ворожу техніку.

Нагадуємо, що раніше на території Сумщини зайшло вже понад десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей.

Територіальна оборона області має має погане спорядження, але захищає понад мільйон мешканців.

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Фото: Дмитро Живицький