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Факты / Украина / Общество

Где купить хлеб в Киеве — карта точек по продаже

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
хлеб, хліб

Хлеб является важным продуктом питания, особенно в военное время. Для того чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками этого товара Киевская городская государственная администрация (КГГА) создала специальную карту.

На карте можно найти точки продажи хлеба и адреса магазинов. Информация каждый день обновляется.

Также карты точек по продаже хлеба доступны в приложении Киев цифровой в разделе — Полезное. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов и зоомагазинов.

Напомним, что сейчас украинцы живут в условиях военного положения. В Киеве ежедневно действует комендантский час с 20.00 до 7.00. В этот период жителей столицы призывают находиться дома или в убежищах и без необходимости не покидать их.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Украинская армия дала отпор врагу. Противостояние продолжается и сейчас.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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