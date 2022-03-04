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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Пожежа на Запорізькій АЕС та ракетні удари по Чернігову: що відбувається на дев’яту добу війни в Україні (онлайн)

Пожежа на Запорізькій АЕС та ракетні удари по Чернігову: що відбувається на дев’яту добу війни в Україні (онлайн)

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

3 березня кількість знищених та поранених російських агресорів наближається до 9 тис. осіб. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
06:51 - 04 березня

Міла Куніс – американська актриса українського походження, записала відео на підтримку України зі своїм чоловіком Ештоном Катчером.

– Сьогодні я як ніколи пишаюся тим, що я українка, – сказала Куніс.

Пара пожертвує $3 млн на гуманітарну підтримку нашій країні.

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06:41 - 04 березня

У Чаплинці 4 березня ховатимуть захисників кордону. Про це повідомляють в групі Червоний Хрест Чаплинка у Facebook.

Всі дії з ідентифікації загиблих були проведені.

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06:33 - 04 березня

Станом на 06.20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

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06:25 - 04 березня

Рада країн Балтійського моря (CBSS) виключила зі свого складу Росію, а Білорусь – відсторонили.

Таке рішення підтримали 11 членів організації. У білорусів там був статус спостерігача.

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06:23 - 04 березня

Онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі Airbnb призупиняє діяльність у Росії та Білорусі. Про це заявив глава компанії Брайан Ческі.

Depositphotos

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06:10 - 04 березня

МЗС Аргентини повідомило, що країна готова прийняти біженців з України.

Раніше верховний комісар ООН з прав людини Бачелет стверджувала, що понад 2 млн людей були змушені залишити свої будинки через ситуацію, що склалася в Україні.

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06:09 - 04 березня

Енергодар залишився без теплопостачання.

Під час обстрілів російськими окупантами Запорізької АЕС була перебита теплотраса. Також виникали проблеми з постачанням води та електрики.

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06:04 - 04 березня

ДСНС повідомляє, що о 05:55 пожежу локалізовано в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар на площі 2 тис. м. кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

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05:53 - 04 березня

Оперативна інформація від ДСНС про Запорізьку АЕС.

Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.

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05:39 - 04 березня

Станом на 5.30 4 березня, обстрілів на Запорізькій АЕС немає. Повідомляє мер Енергодару Дмитро Орлов.

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