В воскресенье, 6 марта, в городе Ирпень в Киевской области российские войска открыли огонь по мирным гражданам во время их попытки эвакуироваться.

По словам городского головы Александра Маркушина, погибли около восьми человек, в частности двое детей и их родители.

– Сегодня в нашем городе была эвакуация автобусами через Романовку и российские захватчики обстреляли мирных местных жителей. Погибла семья, попал снаряд, и на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли. В общей сложности во время сегодняшних обстрелов погибли около восьми мирных людей, — сообщил мэр города.

Также Александр Маркушин опроверг информацию, что Ирпень сдался и перестал бороться.

– Ирпень воюет, Ирпень не сдался. Часть города действительно захватили российские войска, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции. Это официальная информация, – подчеркнул Маркушин.

Мэр Ирпеня добавил, что в понедельник, 7 марта, в 10.00 снова состоится эвакуация. В Романовке автобусы будут ждать женщин, детей и пожилых людей из Ирпеня.

Ранее мы писали, что российские войска взорвали железнодорожные пути в Ирпене. В то время люди ждали поезда, чтобы эвакуироваться из города. В результате подрыва два пустых вагона сошли с рельсов.