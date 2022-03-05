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В Ірпені ворог підірвав колії: з рейок зійшло два вагони евакуаційного поїзду

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Ірпені ворог підірвав колії: з рейок зійшло два вагони евакуаційного поїзду

На підході до міста Ірпінь російські війська підірвали залізничні колії, якими в цей момент їхав порожній евакуаційний поїзд.

Про на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, люди якраз чекали приїзду поїзду, щоб евакуюватися з міста.

В результаті підриву два порожніх вагони зійшли з колії.

фото: УЗ

– Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (міст села Романівка) – там буде проводитися евакуація автобусами на Київ, – зазначив мер Ірпеня.

Він наголосив, що наразі евакуюють жінок, дітей та людей похилого віку.

В Укрзалізниці повідомили, що евакуаційний рейс з Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами з найближчої можливої точки.

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Фото: УЗ

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