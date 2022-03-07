Президент Украины Владимир Зеленский отметил специальными званиями города Украины, которые достойно противостоят российской военной агрессии.

Согласно с указом №111/2022, почетное отличие Город-герой Украины присвоили Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову.

Таким образом, президент решил отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость, которую граждане проявили в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Украинская армия дала отпор врагу, противостояния продолжаются и сейчас. Число уничтоженных и раненых российских агрессоров превысило 11 тыс. военных, цифра постоянно растет.

В то же время, местные жители выходят на проукраинские митинги. Люди разворачивают сине-желтые флаги, поют Гимн Украины и выкрикивают лозунги против российских захватчиков.