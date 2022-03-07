Президент України Володимир Зеленський відзначив спеціальними званнями міста України, які гідно протистоять російській військовій агресії.

Згідно з указом №111/2022, почесну відзнаку Місто-герой України присвоїли Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

У такий спосіб президент вирішив відзначити подвиг, масовий героїзм та стійкість, яку громадяни виявили у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почалися з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Українська армія дала відсіч ворогу, протистояння продовжується й наразі. Кількість знищених та поранених російських агресорів перевищила 11 тис. військових, цифра постійно зростає.

Водночас місцеві жителі виходять на проукраїнські мітинги. Люди розгортають синьо-жовті прапори, співають Гімн України та вигукують гасла проти російських загарбників.