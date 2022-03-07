Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские войска расстреляли мирных граждан прямо посреди дороги, когда женщина, мужчина и двое детей пытались покинуть город и скрыться в безопасности.

Об этом он сказал во время регулярного обращения к украинцам.

Президент Зеленский заявил, что дипломатически много обсуждают создание гуманитарных коридоров и возможность для людей выйти из тех городов, куда пришли российские военные.

– Я благодарен каждому украинцу, который остается даже в окружении, чтобы защищать наши города. Нашу свободу. Но я тоже знаю, что есть люди, которым действительно нужно выйти. Которые не могут оставаться. И мы слышали обещание – что гуманитарные коридоры будут. Их нет. Вместо гуманитарных коридоров они способны сделать только кровавые, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заявил об убийстве российскими военными семьи, пытавшейся эвакуироваться из города.

— Сегодня в Ирпене была убита семья. Мужчина, женщина и двое детей. Прямо на дороге. Как в тире. Когда они пытались просто выйти из города. Чтобы спастись. Целую семью. Сколько таких семей в Украине погибли! Мы не простим. Мы не забудем. Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне. Найдем каждую сволочь. Которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Запускавшая ракеты. Которая давала наказ и давила на “пуск”. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы, – сказал президент.

Ранее о расстреле оккупантом семьи в Ирпене сообщил городской голова Александр Маркушин.