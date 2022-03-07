Во временно оккупированных Геническе, Каховке и Каланчаке прошли проукраинские митинги

Сегодня, 6 марта, в Херсонской области местные жители вышли на проукраинские митинги. Люди разворачивали сине-желтые флаги, пели Гимн Украины и выкрикивали лозунги против российских захватчиков.

Кроме того, украинцы просили НАТО наконец закрыть небо над нашим государством.

Митинги проходили во временно оккупированных Геническе, Новой Каховке и Каланчаке. Также поддержать Украину вышли жители Новоалексеевки и Херсона.

Следует отметить, что митинги против войны в Украине проходили и в РФ. Там правоохранители задержали несколько тысяч человек.

Согласно данным ОВД-Инфо, речь идет, по меньшей мере, о 4 359 людях. Это больше, чем на прошлогодней акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, хотя задержанные на тот момент 3 400 человек признавали рекордным количеством за последние 10 лет.

Напомним, что ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Войска РФ по указанию российского президента Владимира Путина массово обстреливают мирные жилые кварталы практически по всей украинской территории.

В то же время, РФ блокирует доступ к достоверной информации для своих граждан. Российские СМИ, между тем, транслируют пропаганду о том, что в Украине находятся “нацисты и фашисты”.