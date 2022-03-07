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Факты / Украина / Общество

Сплошная руина: российские войска разрушили центр города Изюм в Харьковской области

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
місто Ізюм

Российские войска полностью разрушили центр города Изюм Харьковской области. Люди уже шестые сутки прячутся в бомбоубежищах, у них нет пищи, воды, света, газа, тепла, не работает связь.

Об этом сообщил заместитель изюмского городского главы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин.

— Центр города – сплошная руина. Груды камней, воронки, изуродованы деревья, пожары, дыры от снарядов в многоэтажках. Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещениях больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк — как место кровавого побоища, – сообщил Мацокин.

Кроме того, у жителей нет возможности централизованно выехать из города. Заместитель мэра призывает сделать зеленый коридор для выезда и гуманитарный коридор для завоза гуманитарной помощи.

— Разрушены мосты. В больнице роженицы, которые лежат с младенцами в подвалах. Нет лекарств! Нет возможности завезти гуманитарную помощь из-за сплошных артобстрелов. Прошу всех, кто принимает решение! Сделайте зеленый коридор для выезда! Сделайте гуманитарный коридор для завоза гуманитарной помощи! – написал Мацокин.

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Фото: Операция объединенных сил

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