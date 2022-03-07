Російські війська повністю зруйнували центр міста Ізюм Харківської області. Люди вже шосту добу ховаються у бомбосховищах, у них немає їжі, води, світла, газу, тепла, не працює зв’язок.

Про це повідомив заступник ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін.

– Центр міста – суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечили дерева, пожежі, дірки від снарядів в багатоповерхівках. Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів і контор, в приміщення лікарні немає вікон, в дитячу спортивну школу влучив снаряд. Центральний парк як місце кривавого побоїща, – повідомив Мацокін.