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Факти / Україна / Суспільство

Суцільна руїна: російські війська зруйнували центр міста Ізюм на Харківщині

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
місто Ізюм

Російські війська повністю зруйнували центр міста Ізюм Харківської області. Люди вже шосту добу ховаються у бомбосховищах, у них немає їжі, води, світла, газу, тепла, не працює зв’язок.

Про це повідомив заступник ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін.

– Центр міста – суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечили дерева, пожежі, дірки від снарядів в багатоповерхівках. Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів і контор, в приміщення лікарні немає вікон, в дитячу спортивну школу влучив снаряд. Центральний парк як місце кривавого побоїща, – повідомив Мацокін.

Крім цього, у жителів немає можливості централізовано виїхати з міста. Заступник міського голови закликає зробити зелений коридор для виїзду й гуманітарний коридор для завозу гуманітарної допомоги.

– Зруйновані мости. У лікарні породілля, які лежать з немовлятами в підвалах. Немає ліків! Немає можливості завезти гуманітарну допомогу через суцільні артобстріли. Прошу всіх, хто ухвалює рішення! Зробіть зелений коридор для виїзду! Зробіть гуманітарний коридор для завозу гуманітарної допомоги! – написав Мацокін.

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Фото: Операція об’єднаних сил

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