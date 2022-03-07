Оператор ГТС Украины обеспечил техническую возможность возобновления транспортировки газа в город Изюм Харьковской области. Восстановлением распределительных газовых сетей и запуском газоснабжения города занимаются специалисты Харьковгаза.

В Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях в настоящее время из-за военной агрессии российских оккупантов остановлены 35 газораспределительных станций.

Наиболее критичной является ситуация в Киевской и Донецкой областях, где без газа остаются около миллиона человек. Возобновление транспортировки газа сейчас чрезвычайно затруднено из-за значительных повреждений сетей облгазов.

Читайте Еврокомиссия завтра рассмотрит варианты избавления от зависимости от российского топлива

Жители этих регионов оказались на грани гуманитарной катастрофы — без тепла и возможности приготовить еду. Специалисты ОГТСУ и местных облгазов делают все возможное, чтобы минимизировать количество отключений и восстановить газоснабжение.

Компания контролирует операционное управление газотранспортной системой, несмотря на военные действия, и продолжает транспортировать газ для нужд Украины.

По оперативной информации, за минувшие сутки, 6 марта, для внутренних потребителей оператор ГТС Украины транспортировал 78,8 млн кубометров газа.

Источник: Оператор ГТС