В результате обстрела в селе Калиновка Броварского района произошло разрушение двух складских зданий. Также начался пожар на площади 2 тыс. кв.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в 17.05 пожар локализовали. Жертв и пострадавших нет.

– В 15:49 в с. Калиновка в результате обстрела произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тыс. м кв., — говорится в сообщении.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, пожар возник вследствие падения сбитой крылатой ракеты. Геращенко заявил, что украинскому ПВО удалось сбить ракету Калибр, а ее обломки упали на Таможенный склад.

Ранее мы писали, что в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в городе Житомир и пгт. Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. м. Всего на территории нефтебазы девять резервуаров.

В пгт. Черняхов горели два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. куб. м. Всего на территории нефтебазы 17 резервуаров.

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