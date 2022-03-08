У понеділок, 7 березня, близько 20.20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у місті Житомир та смт. Черняхів.

У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 куб. м. Всього на території нафтобази дев’ять резервуарів.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 30 осіб та сім одиниць техніки ДСНС. Рятувальники уточнили, що вже станом на 21.30 пожежу у Житомирі локалізовано.

У смт. Черняхів, де нафтобаза також зазнала авіаудару, горять два напівпорожні резервуари ємністю по 2 тис. куб. м. Загалом на території нафтобази 17 резервуарів.

– Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 одиниць техніки, – повідомили у ДСНС.

О 22.40 рятувальники повідомили, що пожежу нафтобази у смт. Черняхів локалізовано, наразі триває гасіння.

Нагадаємо, що в ніч на 27 лютого ворожі війська Російської Федерації завдали ракетного удару по нафтобазі на Васильківщині.

Через інтенсивні бої українських воїнів з російськими загарбниками рятівники не могли приступити до ліквідації пожежі, здатної призвести до екологічної катастрофи.