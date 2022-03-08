Унаслідок обстрілу в селі Калинівка Броварського району сталося руйнування двох складських будівель. Також розпочалася пожежа на площі 2 тис. м кв.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що о 17:05 пожежу локалізували. Жертв та постраждалих немає.

– О 15.49 у с. Калинівка внаслідок обстрілу сталося руйнування двох складських будівель з подальшим загоранням на площі 2 тис. м кв., – йдеться у повідомленні.

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, пожежа виникла внаслідок падіння збитої крилатої ракети. Геращенко заявив, що українській ППО вдалося збити ракету Калібр, а її уламки впали на Митний склад.

Раніше ми писали, що внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у місті Житомир та смт Черняхів. У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 куб. м. Всього на території нафтобази дев’ять резервуарів.

У смт Черняхів горіли два напівпорожні резервуари ємністю по 2 тис. куб. м. Загалом на території нафтобази 17 резервуарів.

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