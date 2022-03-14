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Факты / Украина / Общество

Брак с военным без его присутствия – как это будет происходить на практике

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Украинское правительство разрешило заключать браки с военнослужащими без их присутствия.

О том, как это будет происходить на практике, рассказал министр юстиции Денис Малюска.

— Согласие военнослужащего удостоверит путем составления акта командир соответствующего военного подразделения и заполнит все необходимые данные. Затем такое согласие будет передано в соответствующий отдел ГРАГС, который зарегистрирует брак и выдаст документ, — говорит Денис Малюска.

По его словам, это можно сделать тремя способами.

— В одном из них – фиксирует ГРАГС, военнослужащий отсутствует и находится на войне. Или даже полностью брак регистрируется командиром военного подразделения, или в больнице руководитель соответствующего учреждения здравоохранения засвидетельствует такой брак, — добавляет он.

В то же время все три случая нуждаются в письменном согласии военнослужащего.

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Украинцы уже пользуются такой возможностью, однако пока четкой статистики нет.

В Украине упростили заключение браков с военнослужащими во время действия военного положения. Теперь их физическое присутствие при регистрации не нужно — такое постановление №213 принял Кабинет министров.

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Фото: Depositphotos

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