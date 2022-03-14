Шлюб із військовим без його присутності – як це відбуватиметься на практиці

Український уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями без їхньої присутності.
Про те, як це відбуватиметься на практиці, розповів міністр юстиції Денис Малюська.
– Згоду військовослужбовця засвідчить шляхом складання акту командир відповідного військового підрозділу і заповнить у цьому акті усі необхідні дані. Потім така згода буде передана у відповідний відділ ДРАЦС, який зареєструє шлюб та надасть посвідчення одруження, – говорить Денис Малюська.
За його словами, це можна зробити трьома способами.
– В одному з них – фіксує ДРАЦС, військовослужбовець відсутній та перебуває на війні. Або навіть цілком шлюб реєструється командиром військового підрозділу, або у лікарні керівник відповідного закладу охорони здоров’я засвідчує такий шлюб, – додає він.
Водночас усі три випадки потребують письмової згоди військовослужбовця.
Українці уже користуються такою можливість, проте поки що чіткої статистики немає.
В Україні спростили укладання шлюбів з військовослужбовцями на час дії воєнного стану. Тепер їхня фізична присутність під час реєстрації не потрібна – таку постанову №213 ухвалив Кабінет міністрів.