Шлюб із військовим без його присутності – як це відбуватиметься на практиці

Український уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями без їхньої присутності.

Про те, як це відбуватиметься на практиці, розповів міністр юстиції Денис Малюська.

– Згоду військовослужбовця засвідчить шляхом складання акту командир відповідного військового підрозділу і заповнить у цьому акті усі необхідні дані. Потім така згода буде передана у відповідний відділ ДРАЦС, який зареєструє шлюб та надасть посвідчення одруження, – говорить Денис Малюська.

За його словами, це можна зробити трьома способами.

– В одному з них – фіксує ДРАЦС, військовослужбовець відсутній та перебуває на війні. Або навіть цілком шлюб реєструється командиром військового підрозділу, або у лікарні керівник відповідного закладу охорони здоров’я засвідчує такий шлюб, – додає він.

Водночас усі три випадки потребують письмової згоди військовослужбовця.

Українці уже користуються такою можливість, проте поки що чіткої статистики немає.

В Україні спростили укладання шлюбів з військовослужбовцями на час дії воєнного стану. Тепер їхня фізична присутність під час реєстрації не потрібна – таку постанову №213 ухвалив Кабінет міністрів.