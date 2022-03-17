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Факти / Україна / Суспільство

Мера Мелітополя обміняли на дев’ятьох російських строковиків – ОП

Юля Захарченко редакторка стрічки
Іван Федоров

Міського главу Мелітополя Івана Федорова звільнили з російського полону. Мера обміняли на дев’ятьох ворожих солдатів-строковиків 2002-2003 народження.

У прямому ефірі телеканалу ICTV прессекретарка керівника Офісу президента Дарія Зарівна розповіла що після звільнення з полону мер поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

– Одразу після звільнення він говорив телефоном з президентом. Зараз є дуже багато питань щодо деталей його утримання у полоні та як відбулося звільнення. Понад п’ять діб викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці, але Федоров не підкорився, – наголосила вона.

За звільнення мера Мелітополя з полону Російська Федерація отримала дев’ятьох ворожих військовослужбовців.

– За мера Федорова Росія отримала дев’ятьох своїх полонених солдат 2002-2003 років народження. Це фактично діти – строковики, яких, за словами російського Міноборони, в Україні начебто немає. Але весь світ знову бачить, що вони тут є, – наголосила прессекретарка керівника Офісу президента.

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