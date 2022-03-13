Российская армия пытается подавить украинское сопротивление и задействовать дополнительные репрессивные механизмы против наших граждан. Враг пытается разрушить украинские города и населенные пункты, уничтожить мирных жителей и остановить работу воинских частей.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин подчеркнул, что агрессоры пытаются разбомбить аэродромы и военно-воздушную инфраструктуру.

— Враг принимает меры по разрушению военной инфраструктуры, способной обеспечить функционирование и боевое применение авиации. Украина делает все возможное для прикрытия аэродромов и военно-воздушной инфраструктуры, – рассказал он.

Енин рассказал о ситуации в Мелитополе, где российские войска пытаются разрушить единство граждан Украины.

— Несмотря на это, мы не видим попыток коллаборации сотрудников Нацполиции и Нацгвардии с оккупационными администрациями. Это радует, – подчеркнул Енин.

Заместитель министра внутренних дел рассказал, что похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров до сих пор удерживается российской армией. Украинские специальные службы делают все, чтобы освободить его из плена.

Фото: Евгений Енин