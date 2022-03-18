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Факты / Украина / Общество

Переехали в другой город или страну – как ребенку продолжить обучение в школе

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Переехали в другой город или страну – как ребенку продолжить обучение в школе

Из-за войны в Украине школы перестали работать, а детей вынужденно отправили на временные каникулы. С 14 марта этот процесс начал возобновляться.

Сейчас обучение стартовало в 13 областях, форма зависит от ситуации в регионе. Большинство школ расположены в западных областях, куда сейчас выехало значительное количество украинцев. У детей, которые там находятся, есть возможность посещать местные школы.

Как это сделать?

  • родители должны обратиться в ближайшее учебное заведение с заявлением, также можно на сайте областного департамента образования заполнить онлайн-форму;
  • после этого с ними свяжутся представители школы;
  • далее нужно посетить учебное заведение, занести копию свидетельства о рождении ребенка и на месте оформить все необходимые документы;
  • получить учебники или пароли к онлайн-занятиям;
  • если нет ноутбука или планшета для обучения ребенка, следует обратиться в школу;
  • при выезде за границу можно продолжить обучение онлайн.
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После окончания учебного года или действия военного положения в выбранной школе родителям выдадут справку с информацией о курсах и количестве часов, которые ребенок прослушал.

В то же время проведение государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в Украине отменили.

Целесообразность проведения ГИА и ВНО сейчас обсуждается.

С 24 февраля в Украине продолжается война. Российские военные обстреливают не только стратегически важные объекты, но и школы. По данным МОН, более 460 учебных заведений повреждены или разрушены обстрелами за это время.

Источник: Елена Зеленская

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Фото: Pexels

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