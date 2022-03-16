Российские агрессоры заявили, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возобновляется учебный процесс в школах, но под запретом теперь будет преподавание украинского языка, украинской литературы и истории Украины, сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

– Российские оккупанты продолжают политику геноцида-лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений, — написал Кремень.

Также он просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, совершенные Россией в Украине.

— Взбешенные российские душегубы, совершая геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид, — отмечает Тарас Кремень.

Кроме того, он просит украинцев сообщать обо всех фактах нарушения прав человека для исков в Международный суд Организации Объединенных Наций.

Россия за несколько предыдущих дней нарушала договоренности по прекращению огня во время работы гуманитарных коридоров, сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, российские войска обстреливали гуманитарные колонны автобусов, населенные пункты и точки сбора людей, из которых планировалась эвакуация мирного населения, а также брали в заложники сопровождающих гуманитарные колонны людей.

Источник: Тарас Кремень