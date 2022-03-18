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Факти / Україна / Суспільство

Переїхали до іншого міста чи країни – як дитині продовжити навчання у школі

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Переїхали до іншого міста чи країни – як дитині продовжити навчання у школі

Через війну в Україні школи припинили працювати, а дітей вимушено відправили на тимчасові канікули. З 14 березня цей процес почав відновлюватися.

Наразі навчання стартувало у 13 областях, форма залежить від безпекової ситуації у регіоні. Більшість шкіл розташовані у західних областях, куди зараз виїхала значна кількість українців. У дітей, які там наразі перебувають, є змога відвідувати місцеві школи.

Як це зробити?

  • батьки мають звернутися до найближчого навчального закладу із заявою, також можна на сайті обласного департаменту освіти заповнити онлайн-форму;
  • після цього з ними зв’яжуться представники школи;
  • далі треба завітати до навчального закладу, занести копію свідоцтва про народження дитини та на місці оформити усі необхідні документи;
  • отримати підручники чи паролі до онлайн-занять;
  • якщо немає ноутбука чи планшета для навчання дитини, треба звернутися до школи;
  • за умови виїзду за кордон можна продовжити навчання онлайн.
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Після закінчення навчального року чи дії воєнного стану у обраній школі батькам видадуть довідку з інформацією про курси та кількість годин, які їхня дитина прослухала.

Водночас проведення державної підсумкової атестації для учнів 4 і 9 класів в Україні наразі скасовано.

Доцільність проведення ДПА та ЗНО наразі обговорюється.

З 24 лютого в Україні триває війна. Російські військові обстрілюють не лише стратегічно важливі об’єкти, а й школи. За даними МОН, понад 460 закладів освіти пошкоджені або зруйновані обстрілами за цей час.

Джерело: Олена Зеленська

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Фото: Pexels

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