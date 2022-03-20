Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Дистанційне навчання школярів – корисні ресурси

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
школа

Через війну в Україні діти не можуть відвідувати школи у звичайному режимі та отримувати знання. Однак вони можуть продовжити навчання дистанційно.

Для цього у Мінцифри підготували добірку корисних онлайн-сервісів.

Ресурси для дистанційного навчання школярів:

Водночас для дітей дошкільного віку розпочав роботу дитячий онлайн-садок НУМО. Там зібрано відеозаняття для дітей віком від трьох до шести років.

Читайте
Переїхали до іншого міста чи країни – як дитині продовжити навчання у школі

Перегляд доступний на:

Крім того, можна переглядати освітні серіали для дітей будь-якого віку на платформі Дія.Цифрова освіта.

Також батьки можуть самостійно читати книжки з дітьми чи вивчати мови.

Дітям дуже складно зрозуміти події, які нині відбуваються в Україні. Через це їм треба приділяти особливу увагу, підбирати правильні слова, щоб пояснити ситуацію та водночас не травмувати дитячу психіку.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка