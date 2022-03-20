Дистанційне навчання школярів – корисні ресурси

Через війну в Україні діти не можуть відвідувати школи у звичайному режимі та отримувати знання. Однак вони можуть продовжити навчання дистанційно.

Для цього у Мінцифри підготували добірку корисних онлайн-сервісів.

Ресурси для дистанційного навчання школярів:

Водночас для дітей дошкільного віку розпочав роботу дитячий онлайн-садок НУМО. Там зібрано відеозаняття для дітей віком від трьох до шести років.

Перегляд доступний на:

YouTube-каналі МОН;

ЮНІСЕФ

платформі MEGOGO

Крім того, можна переглядати освітні серіали для дітей будь-якого віку на платформі Дія.Цифрова освіта.

Також батьки можуть самостійно читати книжки з дітьми чи вивчати мови.

Дітям дуже складно зрозуміти події, які нині відбуваються в Україні. Через це їм треба приділяти особливу увагу, підбирати правильні слова, щоб пояснити ситуацію та водночас не травмувати дитячу психіку.