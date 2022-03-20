Бои за Мариуполь и разгром врага в Чернобаевке: что происходит на 25-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Ночью в результате вражеского ракетного удара в Коростенском районе Житомирской области вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание в здании колхозного амбара.
Погибших и травмированных нет. На тушение пожара привлечены 7 человек личного состава и 1 единица спецтехники.
Фото: ГСЧС
Идут двадцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Наши защитники продолжают эффективно противостоять оккупантам. Противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины сбиты три российских боевых вертолета.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.
Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны.
Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами.
В оккупированном поселке Дымер, в Киевской области, россияне назначили своего председателя общины, вывесили русский флаг и устроили праздник с фейерверками.
Австралия вводит запрет на продажу глинозема и алюминиевой руды в Россию. Эти компоненты необходимы для создания боеприпасов.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на The Guardian.
Правительство Австралии заявило, что таким образом страна хочет ограничить возможность РФ производить алюминий, являющийся важнейшим компонентом боеприпасов.
Главное в новом обращении Владимира Зеленского:
Украинская Чернобаевка войдет в историю — это место, где российские военные и командиры показали себя полностью такими, какие они есть. Бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. 6 раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. И они все равно приходят туда.
Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое с мирным городом, что сделали кафиры, это террор, который будут вспоминать и через века.
Наши ВСУ продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям, наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения кафиров уничтожены на 80-90%.
Российские войска заблокировали движение нашей колонны с гуманитарным грузом в Херсонскую область.
СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную РФ, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, а именно: ОПЗЖ, Партия Шария, Наши, Оппозиционный блок и ряд социалистических партий
Более 3,3 млн беженцев покинули Украину из-за ее западной границы, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
За дни полномасштабной войны уже 70 нашим защитникам присвоено звание Герой Украины.
Более 2 тыс. украинцев награждены орденами, медалями за мужество, спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне нашего государства.
Австралия предоставит Украине пакет оборонной военной помощи для ВСУ на $21 млн и еще $30 млн на экстренную гуманитарную помощь.
Об этом говорится в заявлении правительства страны.
Общая военная помощь Украине от Австралии составит $91 млн, а гуманитарная — $65 млн.
СНБО на время военного положения запретил любую политическую деятельность таких партий:
- Оппозиционная платформа – При жизни
- Партия Шария
- Наши
- Оппозиционный блок
- Левая оппозиция
- Союз левых сил
- Государство
- Прогрессивная социалистическая партия Украины
- Социалистическая партия Украины
- Социалисты
- Блок Владимира Сальдо
Воздушные Силы Украины и ПВО продолжают эффективно защищать украинское авиационное пространство Украины.
Об этом сообщила Британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 March 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2whpSpRbwX
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/CcIp8qZg3w
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 19, 2022
В своих обновлениях разведка сообщила, что неспособность захватить небо существенно затормозила прогресс русских войск.