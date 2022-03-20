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Факти / Україна / Суспільство

В Україні запустили новий чат-бот для перевірки фейків

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Через інформаційну війну, яка триває між Україною та Росією, громадянам рекомендується ретельно перевіряти інформацію, яку вони отримують.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України радять застосовувати новий фактчек-бот Перевірка.

– Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ, – йдеться у повідомленні.

За допомогою нього можна перевіряти фейкові новини у соцмережах та на різних ресурсах, спрямовані на боротьбу з Україною.

Щоб визначити фейкову новину, треба надіслати інформацію. Посилання одразу потрапляє до команди фахівців, яка вміє швидко перевіряти значні масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.

Протягом кількох хвилин людина отримає відповідь – це достовірна інформація чи фейк.

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Між Україною та Росією триває інформаційна війна. Ворог використовує неправдиву інформацію, щоб зневірити українці.

Через це важливо бути надзвичайно пильними та не довіряти новинам, які передають навіть найближчі родичі, друзі чи знайомі.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України

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Фото: Unsplash

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