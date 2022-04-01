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Факти / Україна / Суспільство

Україна ніколи не стане країною без жінок – Зеленська про масову еміграцію українок

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
олена зеленська

Через війну в Україні жінки разом із дітьми масово полишають країну. Однак це не означає, що Україна стане країною без жінок.

Про це в інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit заявила перша леді Олена Зеленська.

– Україна ніколи не стане країною без жінок, бо жінки – найсміливіші істоти на планеті. Багато матерів поїхали, щоб урятувати своїх дітей. Але така ж кількість жінок борються на передовій як добровольці, обороняють міста, доглядають поранених і організовують гуманітарні конвої, – каже Олена Зеленська.

За її словами, навіть ті українки, які залишили рідні домівки, повернуться додому.

– Звичайно! Ми переможемо, і я впевнена, що українці повернуться, відновлять зруйновані російськими загарбниками міста та працюватимуть над відновленням економіки та інфраструктури, – продовжує вона.

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Також перша леді описала справжню українську жінку, яка зараз бореться з викликами воєнного часу.

– Українська жінка понад 48 годин чекає на кордоні, щоб урятувати свою дитину. Українська жінка їде до Західної Європи, щоб організувати гумдопомогу для Маріуполя та Харкова. Українська жінка стає на службу у Збройних силах, бере рушницю та йде у бій. Але вона і та людина, яка плете маскувальні сітки, варить солдатам суп, працює в магазині й продовжує займатися бізнесом, щоб допомогти українській економіці, – підсумовує дружина президента.

З початку війни в Україні багато хто змушений був залишити рідні будинки і виїхати до західних регіонів або за кордон. Так вони рятували дітей від жахів воєнного часу. Але багато хто залишився, продовжуючи працювати або волонтерити.

Джерело: Die Zeit

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Фото: Офіс президента

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