Освобожденный Ирпень закрывают на выезд, все машины будут проверять — Маркушин

Освобожденный от российских войск Ирпень под Киевом решили закрыть на выезд. Все транспортные средства, которые намерены уехать из города, будут обязательно проверять.

— Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция – это и патрули, и взрывотехники, – отметил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Стоит отметить, что в освобожденных городах и селах в Киевской области длится комендантский час до 6.00 утра 5 апреля. В этих населенных пунктах продолжается разминирование и зачистка.