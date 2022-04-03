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Факты / Украина / Общество

Освобожденный Ирпень закрывают на выезд, все машины будут проверять — Маркушин

Юля Захарченко редактор ленты
Освобожденный Ирпень закрывают на выезд, все машины будут проверять — Маркушин

Освобожденный от российских войск Ирпень под Киевом решили закрыть на выезд. Все транспортные средства, которые намерены уехать из города, будут обязательно проверять.

— Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция – это и патрули, и взрывотехники, – отметил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Стоит отметить, что в освобожденных городах и селах в Киевской области длится комендантский час до 6.00 утра 5 апреля. В этих населенных пунктах продолжается разминирование и зачистка.

— Кстати, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, организовали состав награбленного. Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам, – убежден Маркушин.

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Фото: ГСЧС

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