Это настоящий фашизм: советник главы МВД о зверствах российских военных под Киевом

Российские военные совершили зверства в городах и селах под Киевом. Украина должна обратиться в международный суд, чтобы все захватчики ответили за свои преступления.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко убежден, что в настоящее время во временно оккупированных территориях во многих моментах решается судьба этого этапа войны.

– Самая сложная история сейчас – это восток Украины, направление Изюм и Волноваха, Луганщина (Попасная, Лисичанск, Рубежное, Мариуполь). Мы можем говорить о том, что именно там во многом разрешается судьба этого этапа войны.

По словам Денисенко, российские военные расстреливали и убивали мирное население. Ужасы, происходившие под Киевом – это настоящий фашизм в 1941-1945 годах.

— Более 250 человек похоронены в братских могилах. Это расстрелы мирного населения. Убивали всех. На международном уровне мы должны действовать уже сейчас (я думаю, по меньшей мере, заявления будут в ближайшие часы) и подавать в суд. Происходящее в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мотыжине, всей Киевщине. Это действительно большая Сребреница, где российские подонки отстреливали мирных людей. Это настоящий фашизм, когда старосте Мотыжина связали руки за спиной и стреляли в затылок. Это то, что мы помним о зверствах фашизма в 1941-1945 годах. Это сейчас повторили россияне, и это только на тех территориях, которые мы уже освободили. Страшно представить, что происходит в других местах.

Советник главы МВД Украины считает, что нужно завершать войну, чтобы прекратить насилие и убийства мирных жителей.