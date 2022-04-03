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Факти / Україна / Суспільство

Звільнений Ірпінь закривають на виїзд, всі машини перевірятимуть – Маркушин

Юля Захарченко редакторка стрічки
Звільнений Ірпінь закривають на виїзд, всі машини перевірятимуть – Маркушин

Звільнений від російських військ Ірпінь під Києвом вирішили закрити на виїзд. Всі транспортні засоби, які мають намір виїхати з міста, обов’язково перевірятимуть.

– Ухвалено рішення закрити місто на виїзд та перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція – це і патрулі, і вибухотехніки, – зазначив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Варто зазначити, що у звільнених містах і селах у Київській області триває комендантська година до 6.00 ранку 5 квітня. У цих населених пунктах ще триває розмінування та зачистка.

– До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбованого. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників, – переконаний Маркушин.

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Фото: ДСНС

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