Звільнений Ірпінь закривають на виїзд, всі машини перевірятимуть – Маркушин

Звільнений від російських військ Ірпінь під Києвом вирішили закрити на виїзд. Всі транспортні засоби, які мають намір виїхати з міста, обов’язково перевірятимуть.

– Ухвалено рішення закрити місто на виїзд та перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція – це і патрулі, і вибухотехніки, – зазначив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Варто зазначити, що у звільнених містах і селах у Київській області триває комендантська година до 6.00 ранку 5 квітня. У цих населених пунктах ще триває розмінування та зачистка.