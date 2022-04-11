В 2022 году вместо традиционного Внешнего независимого оценивания абитуриенты будут писать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Он будет проходить в компьютерном формате и иметь три блока заданий: по украинскому языку, математике и истории Украины.

В Украинском центре оценки качества образования объясняют, что в большинстве своем задачи соответствуют именно программе уровня стандарта.

Кроме того, каждому участнику тестирования будет предоставлена возможность воспользоваться печатными справочными материалами, с которыми можно ознакомиться по ссылке. Также для решения задач по математике на протяжении тестирования можно будет использовать черновик.

Что нужно знать об ВНО по математике, его структуре и оценивании – читайте в материале.

Содержание заданий блока по математике

Содержание заданий блока национального мультипредметного теста по математике будет соответствовать действующей программе ВНО по математике. Эта программа включает все темы по алгебре и геометрии, которые изучались в школьном курсе, а именно:

числа и выражения;

уравнения, неравенства и их системы;

функции;

вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков;

планиметрия;

стереометрия.

Структура блока

В этом году в тесте по математике будет 20 заданий:

14 – с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;

4 – на установление соответствия (нужно установить по 3 логические пары);

2 – открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задания).

В Украинском центре оценки качества образования подчеркивают, что в этом году в тесте по математике не будет задач открытой формы с развернутым ответом.

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Как будут оценивать задания

В этом году тест по математике будут оценивать так же, как и в предыдущие годы оценивали ВНО по этому предмету. Это означает, что по 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ за задание с выбором одного правильного ответа.

Еще по 1 тестовому баллу абитуриент сможет получить за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия. В 2 балла будут оценивать каждый правильный краткий ответ.

В общем за выполнение блока заданий можно получить от 0 до 30 баллов.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания) абитуриенты будут знать после написания теста. Позже его переведут в шкалу 100-200 баллов.

Как подготовиться к выполнению заданий

Прежде всего в Украинском центре оценки качества советуют продолжать тщательно работать над школьной программой по математике, посещая онлайн или офлайн уроки, или уроки Всеукраинской школы онлайн.

Для самостоятельной тренировки советуют использовать:

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Источник: Украинский центр оценки качества образования