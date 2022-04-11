В 2022 году вместо традиционного Внешнего независимого оценивания абитуриенты будут писать национальный мультипредметный тест (НМТ).
Он будет проходить в компьютерном формате и иметь три блока заданий: по украинскому языку, математике и истории Украины.
В Украинском центре оценки качества образования объясняют, что в большинстве своем задачи соответствуют именно программе уровня стандарта.
Кроме того, каждому участнику тестирования будет предоставлена возможность воспользоваться печатными справочными материалами, с которыми можно ознакомиться по ссылке. Также для решения задач по математике на протяжении тестирования можно будет использовать черновик.
Что нужно знать об ВНО по математике, его структуре и оценивании – читайте в материале.
Содержание заданий блока по математике
Содержание заданий блока национального мультипредметного теста по математике будет соответствовать действующей программе ВНО по математике. Эта программа включает все темы по алгебре и геометрии, которые изучались в школьном курсе, а именно:
- числа и выражения;
- уравнения, неравенства и их системы;
- функции;
- вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков;
- планиметрия;
- стереометрия.
Структура блока
В этом году в тесте по математике будет 20 заданий:
- 14 – с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;
- 4 – на установление соответствия (нужно установить по 3 логические пары);
- 2 – открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задания).
В Украинском центре оценки качества образования подчеркивают, что в этом году в тесте по математике не будет задач открытой формы с развернутым ответом.
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Как будут оценивать задания
В этом году тест по математике будут оценивать так же, как и в предыдущие годы оценивали ВНО по этому предмету. Это означает, что по 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ за задание с выбором одного правильного ответа.
Еще по 1 тестовому баллу абитуриент сможет получить за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия. В 2 балла будут оценивать каждый правильный краткий ответ.
В общем за выполнение блока заданий можно получить от 0 до 30 баллов.
Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания) абитуриенты будут знать после написания теста. Позже его переведут в шкалу 100-200 баллов.
Как подготовиться к выполнению заданий
Прежде всего в Украинском центре оценки качества советуют продолжать тщательно работать над школьной программой по математике, посещая онлайн или офлайн уроки, или уроки Всеукраинской школы онлайн.
Для самостоятельной тренировки советуют использовать:
- тесты прошлых лет, размещенные в разделе Подготовка. Тесты прошлых лет, где нужно выбирать разделы Математика и Математика (задания уровня стандарта);
- видеоразъяснение к задачам ВНО прошлых лет: Пробное ВНО-2020; Пробное ВНО-2021 ( видео №1; видео №2; видео №3; видео №4); Подготовка к ВНО-2021; Подготовка к ВНО-2022;
- краткие тематические тесты в онлайн-тестировщике по математике;
- школьные учебники, пособия для подготовки к ЗНО.