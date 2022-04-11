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Факты / Украина / Общество

Каким будет ВНО-2022 по математике: задания, оценивание и как подготовиться

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
зно в україні

В 2022 году вместо традиционного Внешнего независимого оценивания абитуриенты будут писать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Он будет проходить в компьютерном формате и иметь три блока заданий: по украинскому языку, математике и истории Украины.

В Украинском центре оценки качества образования объясняют, что в большинстве своем задачи соответствуют именно программе уровня стандарта.

Кроме того, каждому участнику тестирования будет предоставлена возможность воспользоваться печатными справочными материалами, с которыми можно ознакомиться по ссылке. Также для решения задач по математике на протяжении тестирования можно будет использовать черновик.

Что нужно знать об ВНО по математике, его структуре и оценивании – читайте в материале.

Содержание заданий блока по математике

Содержание заданий блока национального мультипредметного теста по математике будет соответствовать действующей программе ВНО по математике. Эта программа включает все темы по алгебре и геометрии, которые изучались в школьном курсе, а именно:

  • числа и выражения;
  • уравнения, неравенства и их системы;
  • функции;
  • вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков;
  • планиметрия;
  • стереометрия.

Структура блока

В этом году в тесте по математике будет 20 заданий:

  • 14 – с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;
  • 4 – на установление соответствия (нужно установить по 3 логические пары);
  • 2 – открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задания).

В Украинском центре оценки качества образования подчеркивают, что в этом году в тесте по математике не будет задач открытой формы с развернутым ответом.

Читайте: А что если сирена? Что известно о мультипредметном тесте, который заменит ЗНО

Как будут оценивать задания

В этом году тест по математике будут оценивать так же, как и в предыдущие годы оценивали ВНО по этому предмету. Это означает, что по 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ за задание с выбором одного правильного ответа.

Еще по 1 тестовому баллу абитуриент сможет получить за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия. В 2 балла будут оценивать каждый правильный краткий ответ.

В общем за выполнение блока заданий можно получить от 0 до 30 баллов.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания) абитуриенты будут знать после написания теста. Позже его переведут в шкалу 100-200 баллов.

Как подготовиться к выполнению заданий

Прежде всего в Украинском центре оценки качества советуют продолжать тщательно работать над школьной программой по математике, посещая онлайн или офлайн уроки, или уроки Всеукраинской школы онлайн.

Для самостоятельной тренировки советуют использовать:

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Источник: Украинский центр оценки качества образования

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Фото: Depositphotos

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