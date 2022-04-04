А что если сирена? Что известно о мультипредметном тесте, который заменит ЗНО

Внешнее независимое оценивание в 2022 году заменит мультипредметный тест. Вместо четырех обязательных экзаменов – поступающие будут писать один. Три предмета вместе: украинский язык, математика и история Украины.

К экзамену готовится и выпускница Оксана. Девушка хочет стать стоматологом. Последние два года, кроме украинского, математики и английского, она усиленно учила профильные предметы — биологию и химию. Сдавать историю точно не планировала.

– Это 100% стало для меня неожиданностью, потому что не готовила ее. И на факультете, на который поступаю, ее нет даже в перечне. Поэтому сейчас выучить историю за два месяца будет немного сложно. Но я надеялась до конца на то, что будет выбор между историей Украины и английским, — отметила абитуриентка Оксана Попович.

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В Минобразования объясняют, почему именно эти три дисциплины. Украинский язык и математика были обязательны для получения школьного аттестата. А еще, мол, знание этих предметов лучше показывает потенциал ученика к обучению в целом.

— Слушайте при определении украинской идентичности, во время этого нашествия, во время этой агрессии, история Украины является определяющим генокодом украинства, — отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Ученики и родители возмутились из-за невозможности выбрать между историей и иностранным языком. Учителя предлагают предложить два теста, в одном из которых будет иностранный язык.

В Министерстве говорят, что утвердили три предмета, которые на равных изучали все школьники. На их основе будут принимать и медиков, и архитекторов.

Тест будет проходить в режиме онлайн, 60 заданий за 80 мин. В случае воздушной тревоги тест будут писать снова в другой день. Экзамен будет сдавать вся Украина (за исключением регионов, где ведутся боевые действия). Кроме того, тест смогут сдать и школьники в странах восточной Европы, из-за большого количества беженцев.

Еще одно новшество – мотивационное письмо абитуриента. Оно будет влиять на конкурс платного обучения. Относительно претендентов на бюджет — мотивационное письмо будет решающим, если, например, двое абитуриентов набрали одинаковый балл.

Предварительно, сессию мультипредметного теста планируют на вторую декаду июля. Зарегистрироваться на экзамен можно до 9 апреля.

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