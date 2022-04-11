У 2022 році замість традиційного Зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти писатимуть національний мультипредметний тест (НМТ).

Він відбуватиметься в комп’ютерному форматі і матиме три блоки завдань: з української мови, математики та історії України.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють, що здебільшого завдання відповідають саме програмі рівня стандарту.

Крім того, кожному учаснику тестування буде надана можливість скористатися надрукованими довідковими матеріалами, із якими можна ознайомитися за посиланням. Також для розв’язання завдань з математики упродовж тестування можна буде скористатися чернеткою.

Що потрібно знати про ЗНО з математики, його структуру і оцінювання – читайте в матеріалі.

Зміст завдань блоку з математики

Зміст завдань блоку національного мультипредметного тесту з математики буде відповідати чинній програмі ЗНО з математики. Ця програма охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчалися у шкільному курсі, а саме:

числа і вирази;

рівняння, нерівності і їх системи;

функції;

ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків;

планіметрія;

стереометрія.

Структура блоку

Цьгоріч у тесті з математики буде 20 завдань:

14 – з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;

4 – на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 логічні пари);

2 – відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують, що цьогоріч у тесті з математики не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

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Як будуть оцінювати завдання

Цьогорічний тест з математики оцінюватимуть так само, як і в попередні роки оцінювали ЗНО з цього предмету. Це оначає, що по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь за завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Ще по 1 тестовому балу абітурієнт зможе отримати за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. У 2 бали оцінюватимуть кожну правильну коротку відповідь.

Загалом за виконання блоку завдань можна отримати від 0 до 30 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) абітурієнти знатимуть після написання тесту. Пізніше його переведуть у шкалу 100–200 балів.

Як підготуватися до виконання завдань

Передусім в Українському центрі оцінювання якості радять продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з математики, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, або уроки Всеукраїнської школи онлайн.

Для самостійного тренування радять використовувати:

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Джерело: Український центр оцінювання якості освіти