Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал арест пророссийского политика Виктора Медведчука, фигурирующего по нескольким уголовным делам.

– Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! – заявили в СБУ.

В СБУ добавили, что у преступлений агентов спецслужб РФ нет ни одного срока давности.

— Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия, в том числе, — отметил глава СБУ Иван Баканов.