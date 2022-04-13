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Факты / Украина / Общество

Надел форму для маскировки — не помогло: Баканов о задержании Медведчука

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Надел форму для маскировки — не помогло: Баканов о задержании Медведчука

Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал арест пророссийского политика Виктора Медведчука, фигурирующего по нескольким уголовным делам.

– Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! – заявили в СБУ.

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В СБУ добавили, что у преступлений агентов спецслужб РФ нет ни одного срока давности.

— Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия, в том числе, — отметил глава СБУ Иван Баканов.

 

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