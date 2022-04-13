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Факти / Україна / Суспільство

Одягнув форму для маскування – не допомогло: Баканов про затримання Медведчука

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Одягнув форму для маскування – не допомогло: Баканов про затримання Медведчука

Очільник СБУ Іван Баканов прокоментував арешт проросійського політика Віктора Медведчука, який фігурує у кількох кримінальних справах.

– Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! – заявили в СБУ.

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У СБУ додали, що у злочинів агентів спецслужб РФ – немає жодного строку давності.

– Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

 

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