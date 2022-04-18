Компенсація витрат на оплату праці ВПО – хто її може отримати

Роботодавцям, які під час війни в Україні дали роботу внутрішньо переміщеним особам, передбачена компенсація частини витрат на оплату їхньої праці.

Подати заяву на отримання коштів можна на порталі Дія.

Підприємці, які підтримали роботою ВПО, можуть розраховувати на відшкодування в сумі одної мінімальної зарплати, тобто 6,5 тис. грн. Виплату можна отримувати два місяці.

Як це працює перший місяць:

підприємець має авторизуватися в Дії та вибрати цю послугу;

потім фахівці порталу перевірять його наявність у Пенсійному фонді України;

людина вводить інформацію про ВПО;

портал перевіряє, чи є ця людина у реєстрі ВПО, після цього формується заявка;

підприємець підписує її Дія.Підписом, вона надходить до працівника Центру зайнятості.

Як це працює другий місяць:

підприємець знову ж таки авторизується та обирає цю послугу;

перевіряється його наявність у Пенсійному фонді України;

портал покаже інформацію про працевлаштованих ВПО у його бізнесі;

керівникові треба підтвердити, що ці люди продовжують працювати у нього;

портал генерує заяву, підприємець її підписує Дія.Підписом, її надсилають до Центру зайнятості.

Перед тим, як починати подавати заявку, треба знати, що ця допомога не розповсюджується на бюджетні установи та підприємців, які не сплатили Єдиний податок за 4 квартал 2021 року.

Наразі держава різними способами підтримує громадян, які опинилися у скрутному становищі через війну в Україні. Йдеться про гуманітарну допомогу та грошові виплати.