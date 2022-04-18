Обстрел Броваров, Харькова и атака на Луганщину: что происходит на 54-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Оперативная информация по состоянию на 06.00, 18.04.2022 по российскому вторжению:
Госкино призывает не допустить российские фильмы к участию в Каннском кинофестивале.
Соответствующее письмо-обращение к руководителю фестиваля Пьера Лескюра подписала глава украинского агентства Марина Кудерчук.
В конкурсную программу Канн в этом году вошла работа Кирилла Серебренникова Жена Чайковского.
В Боярке Киевской области может появиться улица имени погибшего фотокорреспондента Макса Левина.
Сбор подписей за такую инициативу организовало движение Небо. Активисты предлагают дать такое название улице Заводской, где Левин жил много лет.
Чернобаевка серия 16
Алексей Арестович сообщил, что низкая облачность и сильный дождь не помешали украинским военным разгромить позиций противника и обновленных составов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке.
— Несмотря на сомнения общества, что этот идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халату нового руля генерала Дворникова, — написал Арестович.
Жителей Луганщины призывают немедленно эвакуироваться, поскольку это может быть последний шанс. Заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
— Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти. Наступление может начаться по-фашистски, традиционно, утром. Остаться в живых – единственное, что от вас требуется. Примите это решение, – сказал он.
Российские войска готовятся к решающей битве за Донбасс и хотят одержать хоть какую-то победу к Пасхе, то есть 24 апреля. Сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
– Они очень спешат, потому что они очень ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и тактические достижения, которые смогут показать в какой-то мере выигрыш России в этой спецоперации. Они спешат к Пасхе, – сказал Буданов.
Украина просит у стран Большой семерки $50 млрд на покрытие дефицита бюджета.
Об этом в комментарии журналистам заявил экономический советник президента Олег Устенко. Также он добавил, что Украина может ввести выпуск облигаций с нулевым купоном, не предусматривающим выплату процентов.
В воскресенье, 17 апреля, ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отбили 12 вражеских атак. А также за сутки было уничтожено:
- 10 танков;
- 5 артиллерийских систем;
- 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники;
- 2 вертолета Ми-24;
- один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.